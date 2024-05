Paperdi Juvecaserta - annunciato il nuovo direttore generale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiNel quadro del progetto di ristrutturazione societaria già pre, il presidente Francesco Farinaro ha definito un rapporto di collaborazione con Antonio Mirenghi, che va ad occupare il ruolo didella società. Da sempre nel mondo del basket in qualità di dirigente di varie società cestistiche partenopee, Antonio Mirenghi dal 2018 al 2021 ha rivestito il ruolo di general manager nella Gevi Basket Napoli. Partendo dalla serie B, in una società neonata, in soli tre anni ha conquistato la promozione in serie A1, vincendo la Coppa Italia ed il Campionato di Lega 2, riportando Napoli in serie A dopo un'assenza di quattordici anni. «È bastato un incontro – sottolinea il presidente Francesco Farinaro – per trovare totale condivisione sui progetti futuri del club e rendermi conto della ...