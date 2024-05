Lazio Empoli 2-0 LIVE | Vecino la chiude nel finale! Biancocelesti settimi a -1 da Atalanta e Roma

La Lazio ha battuto l'Empoli all'Olimpico grazie alle reti messe a segno da Patric e Vecino, una per tempo. Roma e Atalanta , quinte in classifica, adesso sono a un solo punto dai biancocelesti.Continua a leggere

La Lazio ha vinto 2-0 contro l’Empoli, portandosi a casa tre punti fondamentali in ottica Europa. Nel finale perde un big per squalificato in quanto diffidato e ammonito. VITTORIA ? All’Olimpico, davanti a oltre 50mila persone per celebrare il ...