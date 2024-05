WWE | I prossimi Premium Live Event si terranno la domenica?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 12 maggio 2024) Nel 2022 era stato deciso che la WWE doveva tenere la maggior parte dei suoi PLE il sabato, ad eccezione della seconda serata di WrestleMania. Dopo decenni in cui i PLE andavano in scena la, il motivo di questa decisione era stato un provvedimento del presidente della compagnia Nick Khan. Cambio di rotta Durante la conferenza stampa post-show UFC Fight Night a St. Louis, il presidente dell’UFC Dana White ha fatto notare che la WWE ricomincerà a tenere i PLE lasera nel prossimo futuro, come parte di un nuovo piano per TKO che prevederài UFC il sabato e PLE WWE la. Per la cronaca, Khan ritiene che i grandi show sportivi debbano tenersi lasera e ha citato le vendite di biglietti che riflettono questo fatto.