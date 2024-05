Calciomercato Milan – Ugarte con lo ‘zampino’ di Mendes Emerson Royal…

(Di domenica 12 maggio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' parla anche dei terzini per ildel. SpuntaRoyal. A centrocampo piacedel PSG

Il Milan nutrirebbe ancora un Forte interesse per Serhou Guirassy , attaccante rivelazione dello Stoccarda. Ecco le cifre e i pericoli ...

Il Milan sarebbe ancora una forte pretendente per Tosin Adarabioyo , difensore del Fulham, verso le prossima sessione di Calciomercato

Il Pomigliano perde anche a Como e retrocede: poco gioco, troppi errori | Highlights - Il Pomigliano perde anche a Como e retrocede: poco gioco, troppi errori | Highlights - I conti non tornano più. E non ci sono altri spazi per aggrapparsi a qualsiasi speranza. La sconfitta del Pomigliano a Como coincide con il pareggio del ...

Mercato Milan, colpo a centrocampo: è un chiaro indizio sul prossimo allenatore - Mercato milan, colpo a centrocampo: è un chiaro indizio sul prossimo allenatore - A due giornate dalla fine del Campionato, comincia ad entrare nel vivo anche il calciomercato: il milan si muove per il centrocampo.

Ugarte Milan, l’affare si scalda: Mendes lo proporrà a queste condizioni! Le ULTIMISSIME - Ugarte milan, l’affare si scalda: Mendes lo proporrà a queste condizioni! Le ULTIMISSIME - Da ormai qualche giorno sta circolando in maniera sempre più insistente il nome di Manuel Ugarte negli ambienti del calciomercato milan. Il club rossonero infatti ha intenzione di fare un investimento ...