Tommaso Stanzani a Verissimo parla della fine della storia con Tommaso Zorzi | Quando è finita non volevo finisse - ero innamorato ma…

(Di sabato 11 maggio 2024) Poco fa a, condotto da Silvia Toffanin, è stato ospite, che hato di lavoro, famiglia e amore. Riguardo al lavoro ha dichiarato: Questi due anni ho iniziato a lavorare tutte le mattine con Fiorello, sono maturato, è uscito il mio primo romanzo dedicato all’amicizia. Ho scoperto nella scrittura una sorta di mondo parallelo. Di solito chi balla è molto fisico, la scrittura è un qualcosa di più delicato, il libro si chiama L’ Unico Ritmo, il protagonista sogna di ballare, entra in una famosa accademia di danza, incontra persone diverse da lui ma che inseguono i propri sogni.ha anchetosua famiglia, che lo ha sempre supportato moltissimo: Mia mamma è strana forte, come insegnante le ...

