MotoGp - Martin trionfa a Le Mans e chiude il week end perfetto Marquez beffa Bagnaia

(Di domenica 12 maggio 2024) Il leader del mondiale Jorgenel Gp di Francia. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, si impone dopo un duello ruota a ruota con i compagni di marca, il connazionale Marce il campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’, costretto alla terza posizione dopo uno strepitoso sorpasso subito dal pilota di Cervera durante l’ultimo giro.così ilenddopo la pole position e la Sprint Race dominata sabato. Il successo gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale, confermandosi al primo posto. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

