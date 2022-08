MotoGP Austria, Quartararo: "Con la nuova chicane il circuito per noi migliora" (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Campione del Mondo in carica, Fabio Quartararo , si presenta al Red Bull Ring con una situazione favorevole, parlando in termini di classifica. Seppur reduce da un ottavo posto a Silverstone, Fabio ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Campione del Mondo in carica, Fabio, si presenta al Red Bull Ring con una situazione favorevole, parlando in termini di classifica. Seppur reduce da un ottavo posto a Silverstone, Fabio ...

Luxgraph : MotoGp, Vinales verso l'Austria: 'Il meglio deve ancora venire' - fmimolise : MotoGP 2022. GP d'Austria. Fabio Quartararo: 'La nuova chicane può essere un aiuto per noi': Il leader del campiona… - lacittanews : SPIELBERG - Aleix Espargaro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Austria, valevole per la… - biagio4658 : Quando è Race Week per la MotoGP, ma si corre in Austria - motosprint : #MotoGP #AustrianGP Amici fuori ma non in pista, dove Aleix #Espargaro spera di recuperare punti su #Quartararo. Ec… -