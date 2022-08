L’assurda truffa dello Stato Antartico e la “cittadinanza” del medico No Vax Roberto Petrella (Di giovedì 18 agosto 2022) Roberto Petrella, 75 anni, ginecologo di Teramo, era Stato arreStato dalla Polizia di Catanzaro con l’accusa di omicidio colposo. Il medico, noto No Vax diffusore di alcune bufale e teorie del complotto sulla Covid19, avrebbe prescritto a un suo paziente terapie antiscientifiche, indicando la somministrazione di farmaci ritenuti non adeguati e una terapia cinese a base di micotici, invitandolo caldamente a non presentarsi in ospedale. Oggi, 18 agosto 2022, la Polizia di Stato annuncia di aver arreStato 12 persone che sostenevano di aver creato uno «Stato Teocratico Antartico di San Giorgio». Diverse le accuse, tra queste l’associazione a delinquere, truffa, fabbricazione di documenti falsi e riciclaggio. Risultano ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022), 75 anni, ginecologo di Teramo, eraarredalla Polizia di Catanzaro con l’accusa di omicidio colposo. Il, noto No Vax diffusore di alcune bufale e teorie del complotto sulla Covid19, avrebbe prescritto a un suo paziente terapie antiscientifiche, indicando la somministrazione di farmaci ritenuti non adeguati e una terapia cinese a base di micotici, invitandolo caldamente a non presentarsi in ospedale. Oggi, 18 agosto 2022, la Polizia diannuncia di aver arre12 persone che sostenevano di aver creato uno «Teocraticodi San Giorgio». Diverse le accuse, tra queste l’associazione a delinquere,, fabbricazione di documenti falsi e riciclaggio. Risultano ...

