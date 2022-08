Ultime Notizie – Anticiclone africano e perturbazione atlantica, Italia divisa dal meteo (Di martedì 16 agosto 2022) Nei prossimi giorni il nostro Paese si troverà a fare i conti con due configurazioni atmosferiche diametralmente opposte. Da una parte tornerà prepotentemente l’Anticiclone africano e dall’altra giungerà, dopo mesi e mesi di assenza, una perturbazione atlantica. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLmeteo.it informa che questo stravolgimento meteorologico inizierà da Mercoledì 17. Al Nord il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni occidentali con primi temporali a partire dal pomeriggio. Giovedì 18 la perturbazione affonderà con maggior decisione al Settentrione con violenti temporali che da Ovest si muoveranno verso Est in serata e nottata. I fenomeni potranno risultare molto forti ed essere accompagnati da grandinate e improvvisi colpi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Nei prossimi giorni il nostro Paese si troverà a fare i conti con due configurazioni atmosferiche diametralmente opposte. Da una parte tornerà prepotentemente l’e dall’altra giungerà, dopo mesi e mesi di assenza, una. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it informa che questo stravolgimentorologico inizierà da Mercoledì 17. Al Nord il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni occidentali con primi temporali a partire dal pomeriggio. Giovedì 18 laaffonderà con maggior decisione al Settentrione con violenti temporali che da Ovest si muoveranno verso Est in serata e nottata. I fenomeni potranno risultare molto forti ed essere accompagnati da grandinate e improvvisi colpi di ...

