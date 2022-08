Jill Biden positiva al Covid, sintomi lievi (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Jill Biden è risultata positiva al Covid-19. Lo ha reso noto l’ufficio della first lady, precisando che la moglie del presidente ha lievi sintomi influenzali da ieri sera. Dopo essere risultata negativa a due test rapidi, Jill Biden – che è vaccinata con quattro dosi – è risultata positiva oggi a un tampone molecolare. La first lady rimarrà in isolamento per almeno cinque giorni in una residenza privata della South Carolina e tornerà alla Casa Bianca dopo due test negativi consecutivi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) –è risultataal-19. Lo ha reso noto l’ufficio della first lady, precisando che la moglie del presidente hainfluenzali da ieri sera. Dopo essere risultata negativa a due test rapidi,– che è vaccinata con quattro dosi – è risultataoggi a un tampone molecolare. La first lady rimarrà in isolamento per almeno cinque giorni in una residenza privata della South Carolina e tornerà alla Casa Bianca dopo due test negativi consecutivi. L'articolo proviene da Italia Sera.

giusepp13624812 : Non c'è pace per la famiglia Biden. La first lady Jill, 4 dosi positiva al Covid.?????? - patriziafioran1 : 70 morti per covid oggi non ti fermare mai Gesu' mi spiace tantissimo per la First Lady Americana Jill Biden positi… - Lina6160655226 : @LUCRIGONI servi della dittatura sanitaria - Lina6160655226 : - contraviamx : La primera dama de #EstadosUnidos, @FLOTUS, da positivo a #COVID19 -

Usa, la first lady Jill Biden positiva al Covid Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti, è risultata positiva al Covid. Lo ha riferito la Casa Bianca, aggiungendo che, dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la first ... Usa: la First Lady Jill Biden positiva al Covid La First Lady Jill Biden è positiva al Covid. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la First Lady ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli ... Sky Tg24 Jill Biden positiva al Covid, sintomi lievi (Adnkronos) – Jill Biden è risultata positiva al Covid-19. Lo ha reso noto l’ufficio della first lady, precisando che la moglie del presidente ha lievi sintomi influenzali da ieri sera. Dopo essere ri ... Usa, la first lady Jill Biden positiva al Covid Lo ha reso noto la Casa Bianca, precisando che la moglie del presidente ha lievi sintomi influenzali. Rimarrà in isolamento per almeno cinque giorni in una residenza privata della South Carolina Jill ... , moglie del presidente degli Stati Uniti, è risultata positiva al Covid. Lo ha riferito la Casa Bianca, aggiungendo che, dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la first ...La First Ladyè positiva al Covid. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la First Lady ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli ... Usa, la first lady Jill Biden positiva al Covid (Adnkronos) – Jill Biden è risultata positiva al Covid-19. Lo ha reso noto l’ufficio della first lady, precisando che la moglie del presidente ha lievi sintomi influenzali da ieri sera. Dopo essere ri ...Lo ha reso noto la Casa Bianca, precisando che la moglie del presidente ha lievi sintomi influenzali. Rimarrà in isolamento per almeno cinque giorni in una residenza privata della South Carolina Jill ...