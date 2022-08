Paola Turani vestita di bianco è favolosa: la scollatura incanta i fan (Di sabato 13 agosto 2022) Paola Turani saluta la Sicilia, con un outfit pazzesco fa impazzire i suoi tantissimi follower, l’abito bianco a tratti è trasparente, la scollatura fa sognare La vacanza di Paola Turani in Sicilia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 agosto 2022)saluta la Sicilia, con un outfit pazzesco fa impazzire i suoi tantissimi follower, l’abitoa tratti è trasparente, lafa sognare La vacanza diin Sicilia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

creeestina : cercando di capire cosa sia successo al piede di Paola Turani - zazoomblog : Paola Turani festeggia i suoi 35 anni: l’outfit da sogno per il suo party in spiaggia - #Paola #Turani #festeggia… - zazoomblog : Paola Turani spegne 35 candeline: il suo outfit costa 7 mila euro - #Paola #Turani #spegne #candeline: - telodogratis : Paola Turani festeggia il suo 35°compleanno con un look da 7.000 euro - SiracusaPress : ?La bella influencer che ha conquistato 2 milioni di follower su Instagram con effetti glamour e spumeggiante sobri… -