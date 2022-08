(Di giovedì 11 agosto 2022) Ilchiudeuna trattativa che potrebbe rappresentare una buona notizia anche per il. La Serie A si prepara al debutto, che avverrà nel prossimo weekend. Ma nonostante arrivi il calcio giocato le trattative sui trasferimenti terranno ancora banco fino alla fine del mese. Il calciomercato infatti chiude il 1° settembre, e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DocV91 : @PrimaiTulipani Hai pienamente ragione sul fatto che fuori dalle coppe europee siamo meno appetibili, però se consi… - Francesco_Morra : @ADeLaurentiis ogni estate una trattativa telenovela. Basta se non lo prendi questa settimana che il Sassuolo se lo… - GiulianoAlbert : Telenovela #Raspadori Offerta da 31 mln compresi bonus, questa l'offerta scritta del Napoli al Sassuolo.… - DaniloBatresi : RT @FavataMattia: Anche le telenovela #Pinamonti si è conclusa. Il #Sassuolo ha soddisfatto le richieste dell’#Inter versando nelle casse n… - ferrantelli94 : RT @FavataMattia: Anche le telenovela #Pinamonti si è conclusa. Il #Sassuolo ha soddisfatto le richieste dell’#Inter versando nelle casse n… -

SerieANews

Un'altrasi avvicina alla sua conclusione. Inter ehanno infatti trovato un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Pinamonti per una cifra che si aggira intorno ai 20 ...Ilsi rinforza con Andrea Pinamonti, ladi calciomercato è quasi ... Sassuolo, la telenovela è ufficialmente finita: sorride il Napoli L'operazione doveva chiudersi entro la settimana della prima giornata di Serie A, ma l'affare Raspadori-Napoli diventa una telenovela: il motivo.L'Inter realizza un'importante cessione remunerativa che era stata messa in conto da tempo ma che si faticava a concretizzare. Dopo diversi mesi di ...