Rockefeller & Big Pharma (Di giovedì 11 agosto 2022) Sui canali Telegram che per motivi vari teniamo sott’occhio, nei mesi scorsi ha ripreso a circolare un video che è possibile trovare in rete già da alcuni anni. L’ho ricaricato qui per permettere di vederlo anche a voi nella sua versione italiana: Dura poco più di due minuti, durante i quali ci viene raccontato di come John D. Rockefeller avrebbe creato Big Pharma. Il video, nella sua versione italiana, è stato fatto circolare molto sul canale Telegram di Ugo Fuoco, il quale ha apposto il suo nome in alto a destra proprio per essere riconosciuto come diffusore della notizia in Italia. C’è solo un piccolo problema: sono due minuti di falsità. J.D. Rockefeller era uno dei maggiori sostenitori dell’omeopatia, ogni soldo da lui donato agli inizi del Novecento “a sostegno della medicina” era inteso “a sostegno dell’omeopatia”. Questa ... Leggi su butac (Di giovedì 11 agosto 2022) Sui canali Telegram che per motivi vari teniamo sott’occhio, nei mesi scorsi ha ripreso a circolare un video che è possibile trovare in rete già da alcuni anni. L’ho ricaricato qui per permettere di vederlo anche a voi nella sua versione italiana: Dura poco più di due minuti, durante i quali ci viene raccontato di come John D.avrebbe creato Big. Il video, nella sua versione italiana, è stato fatto circolare molto sul canale Telegram di Ugo Fuoco, il quale ha apposto il suo nome in alto a destra proprio per essere riconosciuto come diffusore della notizia in Italia. C’è solo un piccolo problema: sono due minuti di falsità. J.D.era uno dei maggiori sostenitori dell’omeopatia, ogni soldo da lui donato agli inizi del Novecento “a sostegno della medicina” era inteso “a sostegno dell’omeopatia”. Questa ...

DavideNigro1979 : @GiorgiaMeloni Non so se fa cagare più la babbuina o te che ti sei prostrata al cartello finanziario e farmaceutico… - _Barfolomew_ : RT @RestoFerma: Qualcuno sa spiegarmi il motivo per cui sia @EnricoLetta che @GiorgiaMeloni sono iscritti all'Aspen Istitute? Che è una or… - laurelworlds : Incontra il sovrano più influente di tutta la storia cinese. - g_effe : @Napalm51 @Paolikkio Ad ottobre ricominceranno più agguerriti di prima. Qualcuno è tornato dalla Cina dicendo che s… - Sara_fromArda : RT @RestoFerma: Qualcuno sa spiegarmi il motivo per cui sia @EnricoLetta che @GiorgiaMeloni sono iscritti all'Aspen Istitute? Che è una or… -