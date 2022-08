Ascolti tv sabato 6 agosto 2022: The Voice Senior, Lo show dei record, Coppa Italia, dati Auditel e share (Di domenica 7 agosto 2022) Ascolti Tv sabato 6 agosto 2022. Torna come di consueto anche oggi l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima serata. Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive Italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai sabato sera Partiamo dalla tv pubblica. Il talent show “The Voice Senior” su Rai 1 conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 “Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022)Tv. Torna come di consueto anche oggi l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima serata. Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisivene. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv pubblica. Il talent“The” su Rai 1 conquista .000 spettatori pari al % di. Per Rai 2 “Il ...

CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 6 agosto 2022: The Voice Senior, Lo show dei record, Coppa Italia, dati Auditel e share - ZeusMega : Comunque a questo punto visto gli ascolti converrebbe mettere già da settembre #terraamara alle 14:10 e termine… - emi_bertelli : Sabato 6 agosto 2022 a far muovere a tempo Villapapeete – Milano Marittima (RA) ci pensa il top dj producer frances… - InspirationSNSD : 220804 | (info) Attualmente 'Big Mouth' è al primo posto negli ascolti TV tra gli spettacoli trasmessi nella stessa… - ParliamoDiNews : Ascolti TV di sabato 30 luglio 2022: The Voice vince sullo Show dei Record, nessun altro sopra il milione | MondoTV… -