Elezioni, Letta dopo l'accordo con Verdi e Si: "Evitiamo che l'Italia abbia un governo di destra-destra" (Di sabato 6 agosto 2022) "Sulle nostre spalle grava la responsabilità di evitare che l'Italia abbia per la prima volta un governo di destra-destra. Sentiamo il dovere morale, per questo ci siamo spesi in questi accordi separati, per essere convincenti con gli elettori". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa al Nazareno dopo l'accordo siglato con Sinistra italiana e Verdi. "Non crediamo che sia utile in questo momento – ha aggiunto – allargare e modificare ulteriormente il perimetro delle intese che stiamo facendo. L'ho voluto sottolineare per evitare ambiguità". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

