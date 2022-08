MotoGP, Francesco Bagnaia riparte guardingo. Quartararo già agguerrito (Di venerdì 5 agosto 2022) La prima giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP, è andata in archivio. Le risposte sono arrivate chiare: il francese Fabio Quartararo è molto concentrato e pimpante, mentre per Francesco Bagnaia il feeling è tutto da costruire. Il transalpino della Yamaha, leader del campionato della classe regina, ha ottenuto il miglior riferimento del day, abbattendo il muro dell’1:59 e siglando il crono di 1:58.946. Per Bagnaia, invece, un undicesimo tempo a 0.439 dal rivale. Quartararo, con la solita leggiadria, ha pennellato sulla M1 i curvoni veloci di Silverstone, ricordando la scorrevolezza dello Jorge Lorenzo dei bei tempi. Fabio la sua moto ce l’ha bella in mano e la propria velocità in curva è abbinata all’incisività in frenata. Non sarà un ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) La prima giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di, è andata in archivio. Le risposte sono arrivate chiare: il francese Fabioè molto concentrato e pimpante, mentre peril feeling è tutto da costruire. Il transalpino della Yamaha, leader del campionato della classe regina, ha ottenuto il miglior riferimento del day, abbattendo il muro dell’1:59 e siglando il crono di 1:58.946. Per, invece, un undicesimo tempo a 0.439 dal rivale., con la solita leggiadria, ha pennellato sulla M1 i curvoni veloci di Silverstone, ricordando la scorrevolezza dello Jorge Lorenzo dei bei tempi. Fabio la sua moto ce l’ha bella in mano e la propria velocità in curva è abbinata all’incisività in frenata. Non sarà un ...

