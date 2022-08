Il suv che finisce in spiaggia nel Bagno dei Vip a Forte dei Marmi – Il video (Di venerdì 5 agosto 2022) Sulla spiaggia del famoso Bagno Piero a Forte dei Marmi (Lucca) una Land Rover è piombata sotto una tenda, dopo aver distrutto una cabina, una bicicletta ed altri oggetti. Nessun ferito: fortunatamente sotto la tenda non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi. Alla guida dell’auto c’era una 71 enne che è stata trasportata in ospedale dopo la diagnosi di alcuni traumi. Il tuo browser non supporta il tag iframe su Open Leggi anche: Venezia, due incidenti in poche ore nel tratto «maledetto» dell’A4: grave un camionista Roma, tamponamento tra due auto a Trastevere: coinvolto anche Marco Travaglio Bari, indagato per omicidio stradale il 20enne che ha travolto una famiglia: verifiche se avesse la patente L'articolo proviene ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Sulladel famosoPiero adei(Lucca) una Land Rover è piombata sotto una tenda, dopo aver distrutto una cabina, una bicicletta ed altri oggetti. Nessun ferito: fortunatamente sotto la tenda non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde didei. Alla guida dell’auto c’era una 71 enne che è stata trasportata in ospedale dopo la diagnosi di alcuni traumi. Il tuo browser non supporta il tag iframe su Open Leggi anche: Venezia, due incidenti in poche ore nel tratto «maledetto» dell’A4: grave un camionista Roma, tamponamento tra due auto a Trastevere: coinvolto anche Marco Travaglio Bari, indagato per omicidio stradale il 20enne che ha travolto una famiglia: verifiche se avesse la patente L'articolo proviene ...

