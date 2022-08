Turris-Napoli Primavera 1-0: il tabellino del match (Di giovedì 4 agosto 2022) match amichevole per il Napoli Primavera, che nella serata di ieri ha affrontato allo stadio Amerigo Liguori la Turris, militante nel girone C di Serie C. A spuntarla è stata la squadra corallina, allenata da Max Canzi, con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Salvatore Longo su penalty. Test valido, soprattutto, per mettere a punto la propria condizione fisica, con l’inizio del campionato Primavera che è previsto giusto tra due settimane. Una prestazione comunque buona per gli azzurrini di Nicolò Frustalupi, considerando anche il forte caldo e il periodo stagionale. Di seguito, il tabellino del match: Turris (3-4-1-2): Perina (40? st Colantuono); Manzi, Di Nunzio, Invernizzi (23? st Aquino); Ercolano (1? st Vitiello), Ardizzone (23? ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022)amichevole per il, che nella serata di ieri ha affrontato allo stadio Amerigo Liguori la, militante nel girone C di Serie C. A spuntarla è stata la squadra corallina, allenata da Max Canzi, con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Salvatore Longo su penalty. Test valido, soprattutto, per mettere a punto la propria condizione fisica, con l’inizio del campionatoche è previsto giusto tra due settimane. Una prestazione comunque buona per gli azzurrini di Nicolò Frustalupi, considerando anche il forte caldo e il periodo stagionale. Di seguito, ildel(3-4-1-2): Perina (40? st Colantuono); Manzi, Di Nunzio, Invernizzi (23? st Aquino); Ercolano (1? st Vitiello), Ardizzone (23? ...

