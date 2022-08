SoundCloud sente la crisi | licenzierà il 20% dei suoi dipendenti

(Di giovedì 4 agosto 2022) Lo ha detto l’amministratore delegato in una mail aista provando a reggere la concorrenza anche con un nuovo sistema di royalty....

Digital_Day : SoundCloud sta provando a reggere la concorrenza anche con un nuovo sistema di royalty. -

Red Bull

Sono state proprio le canzoni più vicine allo stilea portarlo fuori da Ufa ... In collegamento dal suo studio , Face dice chela sua musica idealmente più vicina allo spirito di Nipsey ...Romano, classe 2002, Mandark è uno dei nomi più interessanti della scenaitaliana. Voce ...appena conquistata verso l'incertezza e i dubbi della vita in cui Santachiara siimpotente ... (DANZ) è l'hyperpop della nuova gen su Soundcloud Prima dell'avvento di TikTok, i canali più comuni per scoprire nuova musica erano Soundcloud, Spotify o Pitchfork ... Ora qualcuno nella sede cinese deve aver sentito profumo di dollari, e potrebbe ...