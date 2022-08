Perché Xi Jinping ha puntato tanto su Taipei. All’origine di un coinvolgimento emotivo (Di giovedì 4 agosto 2022) La visita di Nancy Pelosi ha portato Taiwan, e le complesse relazio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 4 agosto 2022) La visita di Nancy Pelosi ha portato Taiwan, e le complesse relazio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ozakiyuko2 : @LoneWolfGiovan3 Storicamente Taiwan appartiene alla Cina,Che Taiwan si auto dichiari “indipendente”solo perché il… - lacittanews : 03 agosto 2022 12:24 “Se giocate con il fuoco, finirete per bruciarvi”. Questo avvertimento, che il presidente ci… - SandraD29796536 : @liliaragnar Io ho ascoltato trump al jinping ma non ha MAI DETTO puttana alla Fauci né direttamente né indirettame… - amarcord65 : @GuidoCrosetto E’ che per te la vera parte giusta è sempre quella dei dittatori del cazzo come Putin o Xi Jinping.… - Giusepp96797398 : @GuidoCrosetto Ma perché Putin o Xi Jinping non decidono di andare a Cuba o in Venezuela dichiarando di voler mette… -