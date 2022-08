Juve, Elkann a Villar Perosa: “Campionato non sarà facile” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo stare attenti perché il Campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l’Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan”. Così John Elkann, amministratore delegato di Exor, presente oggi alla tradizionale amichevole di Villar Perosa tra la Juventus A e la squadra Under 23. Il match è stato interrotto al 47? sul risultato di 2-0 (reti di Locatelli e Bonucci) per l’abituale invasione di campo. “Non sarà facile per la Juventus, il Campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo. Oggi affrontiamo una Juventus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo stare attenti perché ilitaliano è più difficile rispetto al passato, l’Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan”. Così John, amministratore delegato di Exor, presente oggi alla tradizionale amichevole ditra lantus A e la squadra Under 23. Il match è stato interrotto al 47? sul risultato di 2-0 (reti di Locatelli e Bonucci) per l’abituale invasione di campo. “Nonper lantus, ilitaliano è cresciuto di livello e nonnemmeno a livello europeo. Oggi affrontiamo unantus U23 più competitiva, gioca bene e alcuni giocheranno anche nella prima ...

albymesiano : RT @cmdotcom: #Juve, #Elkann: 'Scudetto? L'#Inter è la favorita, ma attenzione a #Milan e Roma' - vivereitalia : Juve, Elkann a Villar Perosa: 'Campionato non sarà facile' - Mythos1981 : RT @mirkonicolino: #Elkann a #Sky: 'Anno importante il centenario degli Agnelli. Abbiamo vinto 38 scudetti e 5 delle donne. Un secolo in cu… - ZonaBianconeri : RT @JUpensiero: ?? VIDEO integrale, #VillarPerosa #Juventus vs #JuveU23 2-0 ?? - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, #Elkann: 'Scudetto? L'#Inter è la favorita, ma attenzione a #Milan e Roma' -