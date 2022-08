Arcigay querela l’avvocato Ferrentino

(Di giovedì 4 agosto 2022) di Erika Noschese È scontro diretto traSalerno e Raffaella, presidente dell’associazione Legalità e Trasparenza dopo quanto dichiarato da quest’ultima in occasione del Salerno Pride quandoha organizzato un “evento di preghiera “in riparazione” delle offese provocate alla fede cristiana dai “gay pride”. Oggi, il presidente Francesco Napoli – dopo aver valutato attentamente la vicenda che ha visto protagonista il comitato territoriale – in occasione di dichiarazioni pubbliche che hanno fortemente infamato l’organizzazione ed il suo Legale Rappresentante, e tutta la comunità lgbtqia+ del territorio, il presidente diSalerno Francesco Napoli, ha provveduto nei giorni scorsi a presentare formaleattraverso i nostri legali. “Dopo alcune settimane di ...

ottopagine : Rosario contro offese del Pride: presidente Arcigay Salerno querela Ferrentino #Salerno -

Ottopagine

... replica così Raffaella Ferrentino, presidente dell'associazione Legalità e Trasparenza, dopo l'annuncio dell'Salerno di unanei suoi confronti. A far scattare la scintilla è stata un'......ll'di Salerno, Francesco Napoli, facendo seguito a quanto accaduto alcune settimane fa e 'avendo valutato attentamente la vicenda', ha provveduto nei giorni scorsi a presentare formale... Rosario contro offese del Pride: presidente Arcigay Salerno querela Ferrentino “ A questa nostra comunicazione, l’Avv. Ferrentino rispondeva, in più e reiterate occasioni, nella prima delle quali vi erano riportate inequivocabili parole di offesa e diffamazione nei confronti del ...All’invito alla “preghiera”, il comitato territoriale salernitano “ rispondeva con garbo riaffermando l’urgenza di linguaggi inclusivi e sostenendo come queste modalità potessero generare un sentiment ...