Al tavolo sui collegi c'è anche Toti. Adesso il centrodestra è al completo (Di giovedì 4 agosto 2022) Il centrodestra ora è al completo. Alla riunione sui collegi uninominali partecipa per la prima volta anche Italia al centro, la formazione di Giovanni Toti, che non aveva preso parte alle riunioni immediatamente precedenti e successive alla caduta del governo Draghi. Il nodo dei collegi viene affrontato alla Camera in un doppio round, la mattina riunione per validare - con l'algoritmo - la contendibilità dei collegi, vale a dire la decisione di come dividere i seggi nei territori tra le forze dell'alleanza. Il tavolo completa la revisione della mappatura dei collegi uninominali. Così come avvenuto nel 2018, i collegi, previsti dal Rosatellum, sono stati divisi in sei fasce in base alla contendibilità. Ma si è reso ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilora è al. Alla riunione suiuninominali partecipa per la prima voltaItalia al centro, la formazione di Giovanni, che non aveva preso parte alle riunioni immediatamente precedenti e successive alla caduta del governo Draghi. Il nodo deiviene affrontato alla Camera in un doppio round, la mattina riunione per validare - con l'algoritmo - la contendibilità dei, vale a dire la decisione di come dividere i seggi nei territori tra le forze dell'alleanza. Ilcompleta la revisione della mappatura deiuninominali. Così come avvenuto nel 2018, i, previsti dal Rosatellum, sono stati divisi in sei fasce in base alla contendibilità. Ma si è reso ...

