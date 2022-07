M5S, Crippa e D’Incà lasciano il Movimento (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Davide Crippa e Federico D’Incà lasciano il Movimento 5 Stelle. “Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il Movimento 5 Stelle. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo – scrive Crippa su Fb – Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del Movimento sulla gestione del mancato voto di fiducia al Governo, che di fatto ha aperto una crisi poi cavalcata dal centrodestra per scopi elettorali”. “Il Movimento 5 Stelle si è evoluto tantissimo negli anni, si è trasformato in Movimento politico, ha scelto di diventare un partito capace di assumere su di sé la responsabilità di governo. Grazie a questo è riuscito ad introdurre riforme epocali (come il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Davidee Federicoil5 Stelle. “Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il5 Stelle. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo – scrivesu Fb – Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici delsulla gestione del mancato voto di fiducia al Governo, che di fatto ha aperto una crisi poi cavalcata dal centrodestra per scopi elettorali”. “Il5 Stelle si è evoluto tantissimo negli anni, si è trasformato inpolitico, ha scelto di diventare un partito capace di assumere su di sé la responsabilità di governo. Grazie a questo è riuscito ad introdurre riforme epocali (come il ...

