L’Atalanta sfida il Newcastle, la squadra dei sovrani dell’Arabia Saudita (Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. La prima delle due amichevoli internazionali che vedrà protagonista questa sera L’Atalanta è al St. James’ Park, uno degli stadi più affascinanti d’Inghilterra. Avversari saranno i padroni di casa del Newcastle, club della Premier League che negli ultimi anni ha bazzicato nei bassifondi della classifica vivendo anche un paio di retrocessioni nella seconda serie. Nonostante i risultati, parliamo di una delle realtà più ambiziose e in assoluto più ricche del calcio europeo. Una realtà in grado di competere con i top club europei anche sul mercato, che ha avuto la forza e l’appeal per strappare il difensore Sven Botman ai campioni d’Italia del Milan dopo un lungo duello. Il motivo di questo prestigio è da ricercare indubbiamente nell’appeal del massimo campionato inglese, oltre che nella storia di un club che ha una bacheca colma di coppe, seppur ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. La prima delle due amichevoli internazionali che vedrà protagonista questa seraè al St. James’ Park, uno degli stadi più affascinanti d’Inghilterra. Avversari saranno i padroni di casa del, club della Premier League che negli ultimi anni ha bazzicato nei bassifondi della classifica vivendo anche un paio di retrocessioni nella seconda serie. Nonostante i risultati, parliamo di una delle realtà più ambiziose e in assoluto più ricche del calcio europeo. Una realtà in grado di competere con i top club europei anche sul mercato, che ha avuto la forza e l’appeal per strappare il difensore Sven Botman ai campioni d’Italia del Milan dopo un lungo duello. Il motivo di questo prestigio è da ricercare indubbiamente nell’appeal del massimo campionato inglese, oltre che nella storia di un club che ha una bacheca colma di coppe, seppur ...

