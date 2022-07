**Lega: Salvini, 'noi con Nato ma per buoni rapporti con Putin'** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "La politica internazionale prescinde dai governi", noi siamo europeisti e atlantisti ma questo "non significa non voler buoni rapporti con Putin. La guerra prima o poi finirà e chi ha sbagliato pagherà". Così il segretario della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio 24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "La politica internazionale prescinde dai governi", noi siamo europeisti e atlantisti ma questo "non significa non volercon. La guerra prima o poi finirà e chi ha sbagliato pagherà". Così il segretario della Lega Matteoai microfoni di Radio 24.

matteosalvinimi : Salvini e la Lega al governo? Per il compagno De Benedetti sarebbe “orripilante”. Addirittura, orripilanteeehhh??. I… - fattoquotidiano : Migranti, l’europarlamentare Bartolo: “Salvini a Lampedusa? Il solito show elettorale sulla pelle di queste persone… - martaottaviani : Oggi il bravissimo @jacopo_iacoboni scrive che Ambasciata #Russia in #Italia ha chiesto a emissario #Salvini se la… - Franco30554674 : Tra lui e la Meloni non c'è scampo. Rassegniamoci ad un futuro di merda. - guscabin : RT @RoccoTodero: Vuoi vedere che finalmente avranno gli attributi per protestare contro la deriva di #Salvini e di #Berlusconi? Il Veneto… -