TUTTOJUVE_COM : Dramma Passarella, ha malattia neurodegenerativa - MessaggeroSport : Il dramma di Daniel Passarella, l'ex campione ha una malattia simile alla Sla. Gli amici: «Non è più quello che con… - ilmessaggeroit : Il dramma di Daniel Passarella, l'ex campione ha una malattia simile alla Sla. Gli amici: «Non è più quello che con… -

Tiscali

''Non è più ilche conoscevamo. Ora è un altro Daniel", ha raccontato un amico. Il Caudillo, questo il suo soprannome, ha vestito in Italia anche la maglia dell'Inter, dal 1986 al 1988, ...... dagli anni Trenta, comprende ildi Gianmaria ed ammette la sostituzione. Nella nostra ... Nemmeno una nuvola, Mont Blanc du Cheilon, Gran Combin, Velan, Monte Bianco in; non ti curar ... Dramma Passarella, ha malattia neurodegenerativa (ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - ''Sempre al tuo fianco Caudillo''. Così la Fiorentina, attraverso un post su Twitter , ha voluto inviare un messaggio di sostegno e vicinanza a ...Il due volte campione del mondo Passarella, ex Fiorentina e Inter, non esce quasi più di casa. Inattivo dal 2013, si è ritirato dalla vita pubblica. Argentina in apprensione ...