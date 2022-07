“Mi sta succedendo alla testa”. Ermal Meta, ansia per la sua salute. Impegni cancellati e foto choc (Di martedì 26 luglio 2022) Ermal Meta, problemi di salute per il cantante. E sono arrivati in maniera improvvisa, visto che è da qualche giorno che è successo qualcosa di inaspettato nella sua vita e che lo sta preoccupando notevolmente. Infatti, è stato costretto ad annullare due Impegni importanti per provare a risolvere questa situazione, che sta preoccupando i suoi fan. Infatti, oltre a raccontare con un post scritto quello che gli sta succedendo, ha anche pubblicato un paio di foto eloquenti. E la paura effettivamente sta aumentando di ora in ora, con Ermal Meta che deve fare i conti con questi problemi di salute che lo stanno sicuramente rendendo più teso. E problematiche ci sono anche per Mahmood: “Ciao a tutti ragazzi. Sono dispiaciutissimo nel dirvi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022), problemi diper il cantante. E sono arrivati in maniera improvvisa, visto che è da qualche giorno che è successo qualcosa di inaspettato nella sua vita e che lo sta preoccupando notevolmente. Infatti, è stato costretto ad annullare dueimportanti per provare a risolvere questa situazione, che sta preoccupando i suoi fan. Infatti, oltre a raccontare con un post scritto quello che gli sta, ha anche pubblicato un paio dieloquenti. E la paura effettivamente sta aumentando di ora in ora, conche deve fare i conti con questi problemi diche lo stanno sicuramente rendendo più teso. E problematiche ci sono anche per Mahmood: “Ciao a tutti ragazzi. Sono dispiaciutissimo nel dirvi ...

