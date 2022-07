L’Italia contro l’austerity sul gas, la lettera di Cingolani all’Ue: «No ai tagli obbligatori e indiscriminati» (Di venerdì 22 luglio 2022) Con una lettera indirizzata a Bruxelles, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani oggi, 22 luglio, sancisce la contrarietà delL’Italia al piano d’emergenza presentato dalla Commissione Ue dal titolo «Risparmiare energia per un inverno sicuro», che prevede un taglio obbligatorio del 15 per cento del consumo di gas per tutti i Paesi membri. Un orientamento, quello italiano, già emerso durante la riunione di questo pomeriggio del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue, e condiviso da altri Paesi, a sentire le fonti diplomatiche di Bruxelles che parlano di un «negoziato ancora molto aperto» e di «molte perplessità in seno al Consiglio». Secondo quanto si apprende, i contenuti della lettera ricalcano quelli già condivisi nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Con unaindirizzata a Bruxelles, il ministro della Transizione ecologica Robertooggi, 22 luglio, sancisce la contrarietà delal piano d’emergenza presentato dalla Commissione Ue dal titolo «Risparmiare energia per un inverno sicuro», che prevede uno del 15 per cento del consumo di gas per tutti i Paesi membri. Un orientamento, quello italiano, già emerso durante la riunione di questo pomeriggio del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Ue, e condiviso da altri Paesi, a sentire le fonti diplomatiche di Bruxelles che parlano di un «negoziato ancora molto aperto» e di «molte perplessità in seno al Consiglio». Secondo quanto si apprende, i contenuti dellaricalcano quelli già condivisi nelle ...

