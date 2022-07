Borsellino: fa bene, benissimo la famiglia a restare a casa in questo trentennale ipocrita (Di martedì 19 luglio 2022) Trent’anni fa ero a Palermo. In quella domenica di fuoco. Ho visto quello che nessuno dovrebbe vedere e quando certe cose le vedi, le vedrai per sempre. Allo stesso modo, ogni volta che qualcosa o qualcuno ti riporta in quella realtà. Ho preferito evitare di trovarmi, anche per lavoro, le varie commemorazioni di Paolo Borsellino. Personalmente le considero inaccettabili. Inaccettabile ascoltare le frasi vuote di prefetti, sindaci, presidi, presidenti ed via cantando. Giaculatorie da preti bolsi, traboccanti retorica innocua e pacificatrice. Lapidi, corone di alloro, nastri aggiustati con noncuranza in una recita mal recitata. Un gas tossico di retorica che mi leva il respiro. Fa bene, benissimo la famiglia Borsellino a restare a casa in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Trent’anni fa ero a Palermo. In quella domenica di fuoco. Ho visto quello che nessuno dovrebbe vedere e quando certe cose le vedi, le vedrai per sempre. Allo stesso modo, ogni volta che qualcosa o qualcuno ti riporta in quella realtà. Ho preferito evitare di trovarmi, anche per lavoro, le varie commemorazioni di Paolo. Personalmente le considero inaccettabili. Inaccettabile ascoltare le frasi vuote di prefetti, sindaci, presidi, presidenti ed via cantando. Giaculatorie da preti bolsi, traboccanti retorica innocua e pacificatrice. Lapidi, corone di alloro, nastri aggiustati con noncuranza in una recita mal recitata. Un gas tossico di retorica che mi leva il respiro. Falain...

