Il Napoli non ha mollato Kim (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli sta sfidando apertamente il Rennes per il difensore Kim Min-Jae. Per il centrale il club francese aveva presentato un'offerta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilsta sfidando apertamente il Rennes per il difensore Kim Min-Jae. Per il centrale il club francese aveva presentato un'offerta...

Pubblicità

DarioNardella : Fioccano le adesioni all’appello dei #sindaciperdraghi Non lasciamo che il Paese affondi. Grazie ai colleghi di:… - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - mirkocalemme : La #Roma ha convinto #Dybala in una settimana, puntando su di lui senza attendere le cessioni. Il #Napoli probabilm… - Signor_Ken : @GiuNas92 @danielelozzi @fedebarba1 Come ha fatto quel Napoli nel 2015 a non vincere quella Europa League dio solo lo sa... - _fd89_ : @James_Senise Personalmente non mi è mai piaciuto, il reflusso mi veniva nel sentirlo accostato al Napoli e vederlo… -