Due abiti da sposa per il matrimonio di Jennifer Lopez a Las Vegas: che meraviglia (Di lunedì 18 luglio 2022) Che sposa meravigliosa Jennifer Lopez. Le foto diffuse in rete al momento, non riescono a mostrarci a pieno tutta la bellezza della popstar che per il matrimonio con Ben Affleck a Las Vegas, ha deciso di indossare due abiti diversi. Un vestito più sobrio e poi un incantevole abito da sposa da principessa sexy, chiaramente, non poteva essere altrimenti. Elegante si, romantica anche, ma allo stesso tempo, incantevole e sensuale come solo J-Lo sa essere. A prendersi cura del look di Jennifer, nel giorno del suo matrimonio, è stato tra gli altri anche il parrucchiere tra i più noti a Hollywood, Chris Appleton. Mentre dalle indiscrezioni trapelate su uno dei due abiti dell’attrice, sembrerebbe che lo avesse custodito per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022) Chemeravigliosa. Le foto diffuse in rete al momento, non riescono a mostrarci a pieno tutta la bellezza della popstar che per ilcon Ben Affleck a Las, ha deciso di indossare duediversi. Un vestito più sobrio e poi un incantevole abito dada principessa sexy, chiaramente, non poteva essere altrimenti. Elegante si, romantica anche, ma allo stesso tempo, incantevole e sensuale come solo J-Lo sa essere. A prendersi cura del look di, nel giorno del suo, è stato tra gli altri anche il parrucchiere tra i più noti a Hollywood, Chris Appleton. Mentre dalle indiscrezioni trapelate su uno dei duedell’attrice, sembrerebbe che lo avesse custodito per ...

