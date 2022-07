De Ligt verso il Bayern: l’impatto a bilancio per la Juve (Di lunedì 18 luglio 2022) De Ligt plusvalenza Juventus – Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo tra Bayern Monaco e Juventus è stato trovato. Matthijs de Ligt lascerà i bianconeri dopo tre stagioni e si trasferirà in Baviera per una nuova avventura in Bundesliga. Il difensore centrale dice addio al calcio italiano, dove ha collezionato 117 presenze e 8 gol tra Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 luglio 2022) Deplusvalenzantus – Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo traMonaco entus è stato trovato. Matthijs delascerà i bianconeri dopo tre stagioni e si trasferirà in Baviera per una nuova avventura in Bundesliga. Il difensore centrale dice addio al calcio italiano, dove ha collezionato 117 presenze e 8 gol tra Calcio e Finanza.

