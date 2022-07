"Una emorragia, poi sono svenuta": Guenda Goria ricoverata d'urgenza (Di sabato 16 luglio 2022) Dramma per Guenda Goria. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è infatti ricoverata in ospedale per una gravidanza extra-uterina: "Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto", ha annunciato Guenda in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram dove si mostra in ambulanza e poi alla Mangiagalli di Milano, dove è stata trasportata d'urgenza. Nella didascalia scrive: "Ironizzo sulle mie condizioni. Vi mancava vedermi in ospedale, vero?". Poi le lacrime e la notizia: "Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extra-uterina ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Dramma per. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta è infattiin ospedale per una gravidanza extra-uterina: "Ho avuto una fortee poi. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto", ha annunciatoin una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram dove si mostra in ambulanza e poi alla Mangiagalli di Milano, dove è stata trasportata d'. Nella didascalia scrive: "Ironizzo sulle mie condizioni. Vi mancava vedermi in ospedale, vero?". Poi le lacrime e la notizia: "Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extra-uterina ...

Pubblicità

redazionerumors : Un'ambulanza ha portato la figlia di Maria Teresa Ruta in ospedale: ricovero immediato e operazione a breve. Una gr… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Guenda Goria ricoverata d'urgenza: ''Ho avuto una forte emorragia, mi devono operare'' - il_wlitalia : @EnricoLetta ma lei insiste proprio eh?? mi scusi ma darsi una sveglia e frenare la vostra emorragia di voti, no?? - IsaeChia : #GfVip, ex vippona in ospedale per una gravidanza extrauterina: “Forte emorragia, sono svenuta, mi devono operare d… - blogtivvu : Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: emorragia interna “devono operarmi d’urgenza”, come sta l… -