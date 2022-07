Mondiali di atletica leggera, staffetta 4×400 mista in finale (Di sabato 16 luglio 2022) Approda in finale la staffetta mista 4x400. Il quartetto formato da Ayomide Temilade Folorunso, Brayan Lopez, Alice Mangione e Lorenzo Benati chiude quarta la propria batteria (era passaggio diretto per i primi tre), ma accede alla finale dei Mondiali di atletica leggera a Eugene con uno dei due altri migliori tempi alla finale, che sarà nella notte italiana alle 4.50.I tempi: 50.88 nella prima frazione per Ayomide Temilade Folorunso, Bryan Lopez in 45.68, testimone per Alice Mangione a 51.53 e poi chiude in 45.80 Lorenzo Benati. Tempo finale 3:13.89, season best. Davanti all'Italia sono gli Usa a dominare la gara, col miglior tempo assoluto di 3:11.75. poi Olanda (3:12.63) e Polonia (3:13.70). Quello azzurro è il sesto tempo assoluto. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 luglio 2022) Approda inla4x400. Il quartetto formato da Ayomide Temilade Folorunso, Brayan Lopez, Alice Mangione e Lorenzo Benati chiude quarta la propria batteria (era passaggio diretto per i primi tre), ma accede alladeidia Eugene con uno dei due altri migliori tempi alla, che sarà nella notte italiana alle 4.50.I tempi: 50.88 nella prima frazione per Ayomide Temilade Folorunso, Bryan Lopez in 45.68, testimone per Alice Mangione a 51.53 e poi chiude in 45.80 Lorenzo Benati. Tempo3:13.89, season best. Davanti all'Italia sono gli Usa a dominare la gara, col miglior tempo assoluto di 3:11.75. poi Olanda (3:12.63) e Polonia (3:13.70). Quello azzurro è il sesto tempo assoluto.

