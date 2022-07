Camorra: Masseria Ferraioli,"le intimidazioni non ci fermeranno" (Di venerdì 15 luglio 2022) E' il bene confiscato alla mafia più grande dell'area metropolitana di Napoli. Forse dell'intero Sud Italia. Ed oggi "quello che sta accadendo alla Masseria è gravissimo. Prima arriva l'uomo del pizzo,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) E' il bene confiscato alla mafia più grande dell'area metropolitana di Napoli. Forse dell'intero Sud Italia. Ed oggi "quello che sta accadendo allaè gravissimo. Prima arriva l'uomo del pizzo,...

Pubblicità

bi_loriana : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Masseria Ferraioli, flash mob dopo le minacce di camorra - corrmezzogiorno : #Napoli Masseria Ferraioli, flash mob dopo le minacce di camorra - CgilCampania : ?? ALLA MASSERIA FERRAIOLI LA CAMORRA PERDERA' SEMPRE! Flash mob alla @Masseria_AeF di #Afragola con… - Ivamaior : ?????? ???????????????? ?? Camorra, non c’è pace per la Masseria Antonio Esposito Ferraioli ?? Ascoltiamo il direttore @equobar - concentrazione : #camorra, non c'è pace per la Masseria Antonio Ferraioli -