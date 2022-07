Gianmarco Tamberi | “Sono un guerriero | non penserò al dolore | come uno spillo | non sono decontratto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 luglio 2022)spera di essere protagonista ai Mondiali 2022 di atletica leggera, che scatteranno domani a Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico di salto in alto, che già venerdì sarà atteso dalle qualificazioni, si presenta alla rassegna iridata con qualche problema fisico, che non gli ha lasciato respiro nelle ultime settimane e che sta minando le sue certezze. Il marchigiano, bronzo ai Mondiali Indoor in inverno e forte del 2.30 di Ostrava, non si è tirato indietro nelle consuete dichiarazioni della vigilia.ha spiegato nel dettaglio qual è il fastidio alla gamba di stacco che lo sta tormentando: “Con la maglia azzurra addosso mi trasformo e non sento più nulla, nemmeno il fastidio che mi ha accompagnato in queste settimane alla gamba di stacco. Che cos’è? In poche parole, è l’irritazione ...