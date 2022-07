(Di mercoledì 13 luglio 2022) Atletica Venerdì 15 luglio prende il via la kermesse: subito in gara Nicole, nella 20 km di marcia. Venerdì 22 nel triplo toccherà a Emmanuel che si allena da due anni in Oregon. Alessia sarà in pista nella staffetta 4x100 sabato 23.

Pubblicità

webecodibergamo : Dal 15 luglio. -

L'Eco di Bergamo

...Italia 21.05 Martello F Qualificazione Gruppo A Fantini 22.10 20 km marcia F Finale, ... Dallavalle,4.00 800 M Semifinali ev. Tecuceanu 4.35 200 F Finale ev. Kaddari 4.50 200 M Finale ...Fiamme Gialle Triplo, Emmanuel,, G. S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada Peso, Leonardo, ... Marcia 20km, Nicole,, C. S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Bs '50 Metallurg. S. Marco ... Colombi, Ihemeje, Pavese: Bergamo si fa in tre ai Mondiali americani di Eugene Atletica Venerdì 15 luglio prende il via la kermesse: subito in gara Nicole, nella 20 km di marcia. Venerdì 22 nel triplo toccherà a Emmanuel che si allena da due anni in Oregon. Alessia sarà in pista ...Saranno 29 uomini e 31 donne i portacolori italiani alla rassegna iridata in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio ...