Atletica, Mondiali 2022: i favoriti gara per gara. Duplantis, Ingebrigtsen e (forse) Warholm: la Scandinavia vuole conquistare anche gli States! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un Mondiale strano, che si doveva disputare un anno fa e che invece va in scena a un anno dai Giochi olimpici più belli di sempre per l’Italia dell’Atletica leggera. Un Mondiale che, per dove è situato, a Eugene (nel tempio del “track and field” statunitense) non corre il rischio di essere snobbato da nessuno dei grandi interpreti planetari. Un Mondiale che, al maschile, offre sfide e tentativi di conferme a un anno da Tokyo molto interessanti che infiammeranno le notti italiane con pochissime gare che presentano un favorito incontrastato. Andiamo a vedere quali possono essere i favoriti gara per gara in campo maschile. 100 METRI. L’Italia si gioca la sua carta più importante in questa gara ma il campione olimpico dei 100 e della 4×100 e campione del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un Mondiale strano, che si doveva disputare un anno fa e che invece va in scena a un anno dai Giochi olimpici più belli di sempre per l’Italia dell’leggera. Un Mondiale che, per dove è situato, a Eugene (nel tempio del “track and field” statunitense) non corre il rischio di essere snobbato da nessuno dei grandi interpreti planetari. Un Mondiale che, al maschile, offre sfide e tentativi di conferme a un anno da Tokyo molto interessanti che infiammeranno le notti italiane con pochissime gare che presentano un favorito incontrastato. Andiamo a vedere quali possono essere iperin campo maschile. 100 METRI. L’Italia si gioca la sua carta più importante in questama il campione olimpico dei 100 e della 4×100 e campione del ...

Corriere : Jacobs ai Mondiali di atletica, l’allenatore Camossi: «Sta bene» - CatelliRossella : ??????Atletica: Mondiali, in ritardo il visto dello sprinter Omanyala - Sport - ANSA - Marilenapas : RT @direpuntoit: Marcell #Jacobs ci sarà ai #Mondiali di atletica ad #Eugene: l'azzurro pronto per i 'suoi' 100 metri. - BresciaOggiIT : Atletica leggera - Marcel Jacobs ha deciso: venerdì sarà ai blocchi di partenza dei 100 metri ai Mondiali in Oregon… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Italia: Il due volte campione olimpico dei 100 e staffetta 4x100 ha sciolto la riserva e nella notte italiana tra venerdì e sab… -