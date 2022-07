Real Madrid: fissato il prezzo di Mayoral (Di martedì 12 luglio 2022) Il Real Madrid è pronto a cedere Borja Mayoral a titolo definitivo: come riferisce Marca, le merengues chiedono 10 milioni di euro per... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Ilè pronto a cedere Borjaa titolo definitivo: come riferisce Marca, le merengues chiedono 10 milioni di euro per...

Pubblicità

LuRock64 : @meopinelli Manco io Real Madrid c - RAttivo : @meopinelli Real Madrid B giustamente alla Lazio - Yavonz15 : Per il solito esperto 'Don Franco' di malato del Napoli, Koulibaly va al chelsea, che non è tutta sta squadra nella… - sonocresciuto : ?? regalo maglietta ?? DESCRIZIONE: taglia molto piccola, TOSI 11, indossata e usata da me medesimo durante luglio… - RossoneraVerita : Leggo di un interessamento dell'Arsenal per Paquetá, nulla di più falso. L'Arsenal ha appena acquistato Viera dal P… -