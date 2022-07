Pippo Franco ricoverato d’urgenza per un ictus: le sue condizioni (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza a Roma per un ictus. Il comico avrebbe accusato un malore nella notte tra l’11 e il 12 luglio, per il quale è stato trasportato immediatamente in ospedale. Secondo quanto riporta Fanpage.it, le sue condizioni sarebbero apparse subito molto gravi. Al momento, sta ricevendo tutte le cure del caso al Policlinico Gemelli, dov’è arrivato in uno stato critico. In aggiornamento Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022)è statoa Roma per un. Il comico avrebbe accusato un malore nella notte tra l’11 e il 12 luglio, per il quale è stato trasportato immediatamente in ospedale. Secondo quanto riporta Fanpage.it, le suesarebbero apparse subito molto gravi. Al momento, sta ricevendo tutte le cure del caso al Policlinico Gemelli, dov’è arrivato in uno stato critico. In aggiornamento

