La politica è un tema per giovani? (Di martedì 12 luglio 2022) C’è spazio per i giovani in politica? Come possono cambiarla e fare innovazione? Ne parliamo con Michele Schiavi, sindaco di Onore, il più giovane primo cittadino della provincia di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) C’è spazio per iin? Come possono cambiarla e fare innovazione? Ne parliamo con Michele Schiavi, sindaco di Onore, il più giovane primo cittadino della provincia di Bergamo.

Pubblicità

RaiTre : Il nostro Filorosso partirà dalla tragedia della Marmolada e il tema della crisi climatica. E poi il lavoro e i sal… - marattin : Se - e riconosco che sia un “se” impegnativo - la politica italiana decide di concentrarsi sulle cose concrete da q… - NazzarenoCosta1 : @Marianna6678171 De Masi è un sociologo e nell'ambito della disciplina scientifica di sua competenza non è l'ultimo… - BenedettoMario : ?? Attualità, politica e il tema molto del #lavoro molto caldo in queste ore.. #Draghi #Governo #12luglio Oggi a… - startzai : RT @apiemontese: Il boom delle valutazioni espone alla necessità di dolorose correzioni di rotta. Non è solo un tema di mercato, ma di capi… -