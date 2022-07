Pubblicità

Gazzetta_it : #Greggio dopo #Vlahovic cerca il bis: ' #Zaniolo giocherà nella #Juve ' #calciomercato - Jerrydomee : Immagini in esclusiva dopo la chiusura della trattativa Greggio-Pinto - ArturoDb72 : RT @Gazzetta_it: #Greggio dopo #Vlahovic cerca il bis: ' #Zaniolo giocherà nella #Juve ' #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Dopo Vlahovic, Ezio Greggio annuncia anche Zaniolo alla Juventus #Greggio #Zaniolo #Juventus - sportmediaset : Dopo Vlahovic, Ezio Greggio annuncia anche Zaniolo alla Juventus #Greggio #Zaniolo #Juventus -

È lui o non è lui Ceeeeerto che è lui. Ma chi Zaniolo, of course. Parola del signor Ezio.ovviamente, tifoso bianconero doc, che pare avere canali preferenziali quando si parla del mercato bianconero. Già, perché in tempi non sospetti - alla metà di dicembre - aveva lanciato la ...Ora Eziotorna a parlare di mercato e lancia la bomba via twitter. Il presentatore di ... ( fonte certa ) Fioccano le reazioni: 'il colpaccio Vlahovic, sei piu attendibile di Di Marzio. ...Una sessione di mercato dopo la profezia azzeccata su Vlahovic, Ezio Greggio si sbilancia nuovamente in maniera decisa su un acquisto che sarebbe ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...