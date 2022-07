Ecco qual’è il gusto di gelato che preferisce Maria De Filippi (Di lunedì 11 luglio 2022) L’estate è molto calda e afosa e anche Maria De Filippi quando può si concede qualche piacere, come mangiare un ottimo gelato. Ma qual’è il gusto preferito dalla moglie di Maurizio Costanzo? Ebbene più che sapere che gusto predilige la famosa conduttrice, possiamo dirvi per certo che in casa non manca mai il gelato al cioccolato, quello preferito proprio da Maurizio. E’ stata Maria in persona a mostrarlo tempo fa, durante un’intervista. Sarà poi il conduttore de l’Intervista che rivela quali sono i gusti della De Filippi, spiegando che lei predilige castagna, cocco e limone. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Da Uomini e Donne al carcere: tutti gli ex tronisti arrestati Nella lista infinita di volti noti del programma ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 luglio 2022) L’estate è molto calda e afosa e ancheDequando può si concede qualche piacere, come mangiare un ottimo. Mailpreferito dalla moglie di Maurizio Costanzo? Ebbene più che sapere chepredilige la famosa conduttrice, possiamo dirvi per certo che in casa non manca mai ilal cioccolato, quello preferito proprio da Maurizio. E’ statain persona a mostrarlo tempo fa, durante un’intervista. Sarà poi il conduttore de l’Intervista che rivela quali sono i gusti della De, spiegando che lei predilige castagna, cocco e limone. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Da Uomini e Donne al carcere: tutti gli ex tronisti arrestati Nella lista infinita di volti noti del programma ...

