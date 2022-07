Aste immobiliari, Bergamo al quarto posto in Italia e seconda in Lombardia (Di lunedì 11 luglio 2022) Il dato Secondo i dati dell’osservatorio Cherry Brick, solo nel primo quadrimestre di quest’anno sono state 1.618. Laura De Simone, presidente della II Sezione Civile-Fallimenti del Tribunale di Bergamo: «Migliorata la performance». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il dato Secondo i dati dell’osservatorio Cherry Brick, solo nel primo quadrimestre di quest’anno sono state 1.618. Laura De Simone, presidente della II Sezione Civile-Fallimenti del Tribunale di: «Migliorata la performance».

Pubblicità

webecodibergamo : Bergamo ha valori alti non tanto perché ci sia un boom di immobili all’asta, ma perché in via Borfuro è migliorata… - idealista_it : La mappa delle aste immobiliari Inail a luglio 2022 - StudioCanu : Aste immobiliari - StudioCanu : Aste immobiliari - StudioCataldi : Aste immobiliari -