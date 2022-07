Juve, De Ligt verso l’addio? Il peso a bilancio dell’olandese (Di domenica 10 luglio 2022) A tre anni dal suo passaggio alla Juventus dall’Ajax, il nome di Matthijs de Ligt torna ad essere al centro del calciomercato. Sono diverse le squadre che avrebbe messo gli occhi sul giovane centrale di difesa olandese per il mercato estivo, dal Chelsea al Bayern Monaco in particolare. Nel 2019 a Juventus riuscì a superare la Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 10 luglio 2022) A tre anni dal suo passaggio allantus dall’Ajax, il nome di Matthijs detorna ad essere al centro del calciomercato. Sono diverse le squadre che avrebbe messo gli occhi sul giovane centrale di difesa olandese per il mercato estivo, dal Chelsea al Bayern Monaco in particolare. Nel 2019 antus riuscì a superare la Calcio e Finanza.

Pubblicità

cmdotcom : #Juve #Bayern, braccio di ferro per #DeLigt: lunedì il vertice, intanto Matthijs è atteso alla Continassa - Gazzetta_it : Juve, la cessione di De Ligt può riaprire la pista #Molina: ecco perché - forumJuventus : (Gds) 'Il Chelsea arriva a 80 milioni per De Ligt ma la Juve dice ancora no per l'olandese'? - interclubpavia : Calcio: raduno Juve, tifosi a De Ligt, 'resta con noi' - Mcphilip75 : @GiuseLatorraca2 De Ligt si è fermato? O sotto aveva già la maglia del Bayern? Io spero che rinnovi e la Juve prenda Kk26 o Bremer. -