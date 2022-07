Caso Alpi, una bomba uccide il somalo assolto dopo 16 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile della sua auto: un attentato nel piu' classico stile da film d'intrigo ha ucciso nelle scorse ore a Mogadiscio Hashi Omar Hassan, 49 anni, l'uomo che fece da capro espiatorio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Unasotto il sedile della sua auto: un attentato nel piu' classico stile da film d'intrigo ha ucciso nelle scorse ore a Mogadiscio Hashi Omar Hassan, 49, l'uomo che fece da capro espiatorio ...

