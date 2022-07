Milan, è UFFICIALE: Ignazio Abate nuovo tecnico della Primavera rossonera (Di martedì 5 luglio 2022) Il Milan ha ufficializzato il nuovo tecnico della Primavera: si tratta dell’ex terzino Ignazio Abate. Il comunicato del club Il Milan ha scelto il nuovo tecnico della Primavera: Ignazio Abate, ex terzino rossonero che lo scorso anno ha guidato la formazione U16. IL COMUNICATO – «Il Milan comunica che Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore della Primavera. Abate, cresciuto come giocatore nelle giovanili del Milan, ha iniziato la sua carriera da allenatore la scorsa stagione con l’U16 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilha ufficializzato il: si tratta dell’ex terzino. Il comunicato del club Ilha scelto il, ex terzino rossonero che lo scorso anno ha guidato la formazione U16. IL COMUNICATO – «Ilcomunica chesarà ilallenatore, cresciuto come giocatore nelle giovanili del, ha iniziato la sua carriera da allenatore la scorsa stagione con l’U16 ...

