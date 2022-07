Adele costretta ad interrompere per quattro volte il suo concerto a Londra: “Aspettate! Fermatevi, fermatevi”. Ecco cosa è successo tra il pubblico (Di martedì 5 luglio 2022) concerto con quadruplo imprevisto per Adele, che nei giorni scorsi è tornata ad esibirsi live dopo qualche anno di assenza e ha scelto di farlo al British Summer Time, l’evento organizzato ad Hyde Park, nel cuore di Londra. C’erano 65mila fan in visibilio per il ritorno dell’iconica cantante inglese, sembrava tutto perfetto ma qualcosa è andato storto tanto che ha dovuto interrompere la sua esibizione per ben quattro volte: tutta colpa del caldo e delle temperature anomale che stanno bastonando in queste settimane il Regno Unito e che hanno provocato svenimenti e malori durante l’esibizione di Adele. Un video diventato virale sui social in queste ore svela cos’è accaduto. Mentre stava cominciando a cantare Skyfall, uno dei suoi brani più celebri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)con quadruplo imprevisto per, che nei giorni scorsi è tornata ad esibirsi live dopo qualche anno di assenza e ha scelto di farlo al British Summer Time, l’evento organizzato ad Hyde Park, nel cuore di. C’erano 65mila fan in visibilio per il ritorno dell’iconica cantante inglese, sembrava tutto perfetto ma qualè andato storto tanto che ha dovutola sua esibizione per ben: tutta colpa del caldo e delle temperature anomale che stanno bastonando in queste settimane il Regno Unito e che hanno provocato svenimenti e malori durante l’esibizione di. Un video diventato virale sui social in queste ore svela cos’è accaduto. Mentre stava cominciando a cantare Skyfall, uno dei suoi brani più celebri, ...

