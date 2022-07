Primo trasporto di cuore pediatrico a temperatura controllata in Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un piccolo cuore di 60 grammi ha salvato la vita di un bimbo ricoverato da mesi al Bambino Gesù. E’ il Primo trapianto in Italia in cui è stato utilizzato – a livello pediatrico – un innovativo sistema di trasporto del cuore a temperatura controllata. Il sistema garantisce una temperatura costante dell’organo di 5 gradi e, tramite una app dedicata, consente ai medici coinvolti nel trapianto di seguire la geolocalizzazione del trasporto e monitorare a distanza la temperatura del cuore. Il bambino che ha ricevuto l’organo era affetto da miocardiopatia restrittiva e prima del trapianto è stato necessario supportarlo con un dispositivo di assistenza meccanica ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un piccolodi 60 grammi ha salvato la vita di un bimbo ricoverato da mesi al Bambino Gesù. E’ iltrapianto inin cui è stato utilizzato – a livello– un innovativo sistema didel. Il sistema garantisce unacostante dell’organo di 5 gradi e, tramite una app dedicata, consente ai medici coinvolti nel trapianto di seguire la geolocalizzazione dele monitorare a distanza ladel. Il bambino che ha ricevuto l’organo era affetto da miocardiopatia restrittiva e prima del trapianto è stato necessario supportarlo con un dispositivo di assistenza meccanica ...

